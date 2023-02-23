Andreas Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Vasev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vasev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vasev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vasev 1 Mart 1991 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Андреас Юриев Васев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vasev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Vasev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Vasev'nin Montana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vasev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vasev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Vasev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vasev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2009 yılında Levski Sofia II

1 Ekim 2010 yılında Sportist Svoge

1 Haziran 2012 yılında Levski Sofia II

1 Ağustos 2012 yılında S. Simitli

1 Mart 2013 yılında Pirin

1 Ağustos 2013 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2014 yılında Dunav

1 Temmuz 2015 yılında Cherno More

20 Temmuz 2016 yılında Montana

1 Temmuz 2017 yılında Dunav

6 Ocak 2018 yılında Botev Vratsa

22 Temmuz 2020 yılında Minyor Pernik

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Montana

Andreas Vasev kimdir

Andreas Vasev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vasev şuan Montana takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

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Andreas Vasev nereli

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