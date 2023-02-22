Andreas Vlachomitros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vlachomitros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vlachomitros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vlachomitros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vlachomitros 3 Temmuz 1997 tarihinde Istiea şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Βλαχομήτρος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vlachomitros Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Andreas Vlachomitros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Vlachomitros'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vlachomitros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vlachomitros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Vlachomitros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vlachomitros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2015 yılında AEK Atina

7 Temmuz 2016 yılında Javor-Matis

31 Aralık 2016 yılında AEK Atina

25 Ocak 2018 yılında Apollon Pontou

30 Haziran 2018 yılında AEK Atina

2 Ağustos 2018 yılında AE Sparti

30 Ocak 2019 yılında AEK Atina

31 Ocak 2019 yılında Eginiakos

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

1 Eylül 2019 yılında Apollon Pontou

31 Ekim 2019 yılında Ionikos Nikeas

6 Ağustos 2021 yılında Niki Volou

13 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Andreas Vlachomitros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vlachomitros şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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