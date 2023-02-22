Andreas Vlachomitros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vlachomitros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Vlachomitros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Vlachomitros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andreas Vlachomitros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vlachomitros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Vlachomitros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vlachomitros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vlachomitros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vlachomitros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vlachomitros 3 Temmuz 1997 tarihinde Istiea şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Βλαχομήτρος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vlachomitros Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Andreas Vlachomitros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Vlachomitros'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vlachomitros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vlachomitros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Vlachomitros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vlachomitros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2015 yılında AEK Atina

7 Temmuz 2016 yılında Javor-Matis

31 Aralık 2016 yılında AEK Atina

25 Ocak 2018 yılında Apollon Pontou

30 Haziran 2018 yılında AEK Atina

2 Ağustos 2018 yılında AE Sparti

30 Ocak 2019 yılında AEK Atina

31 Ocak 2019 yılında Eginiakos

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

1 Eylül 2019 yılında Apollon Pontou

31 Ekim 2019 yılında Ionikos Nikeas

6 Ağustos 2021 yılında Niki Volou

13 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Andreas Vlachomitros kimdir

Andreas Vlachomitros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vlachomitros şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreas Vlachomitros nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Kelti Lleshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelti Lleshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kelti Lleshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelti Lleshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salisu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salisu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salisu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salisu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tentzeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tentzeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tentzeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tentzeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Garba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir