Andreas Wiegel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Wiegel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Wiegel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Wiegel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Wiegel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Wiegel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Wiegel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Wiegel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Wiegel 21 Temmuz 1991 tarihinde Paderborn şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Wiegel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL SPORTS GmbH yapmaktadır. Andreas Wiegel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Wiegel'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Wiegel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/pages/Andreas-Wiegel/125851750832217?fref=ts

Andreas Wiegelboyu ve yaşı kaç

Andreas Wiegel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Wiegel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Wiegel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Wiegel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2011 yılında Schalke

31 Temmuz 2012 yılında Aue

31 Ağu 2013 yılında Rot-Weiß Erfurt

30 Haziran 2014 yılında Aue

1 Temmuz 2014 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2015 yılında MSV Duisburg

20 Temmuz 2019 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında BFC Dynamo

30 Ağu 2022 yılında RW Essen

Andreas Wiegel kimdir

Andreas Wiegel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Wiegel şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Borchen (1995-1998), FC Fortuna Schlangen (1998-2004), SC Paderborn 07 (2004-2006), FC Schalke 04 (2006-2010)

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Andreas Wiegel nereli

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