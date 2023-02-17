Andreas Zingl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Zingl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Zingl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Zingl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Zingl 27 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Zingl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Zingl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Andreas Zingl'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Zingl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Zingl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Zingl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Zingl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rohrbach/Lafn.

1 Ocak 2009 yılında SV Lafnitz

4 Haziran 2009 yılında Rohrbach/Lafn.

1 Temmuz 2009 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2012 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2013 yılında Stegersbach

1 Ocak 2014 yılında SV Lafnitz

Andreas Zingl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Zingl şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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