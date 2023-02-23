Andrei Artean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Artean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Artean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Artean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Artean 14 Ağustos 1993 tarihinde Hunedoara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Viorel Artean şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Artean Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Andrei Artean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andrei Artean'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Artean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/andreei.bb

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Andrei Artean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Artean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrei Artean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Artean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2013 yılında FC Caransebes

30 Haziran 2015 yılında ACS Poli

2 Şubat 2016 yılında Ramnicu Valcea

30 Haziran 2016 yılında ACS Poli

20 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul

Andrei Artean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Artean şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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