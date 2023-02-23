Andrei Bani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Bani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Bani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Bani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Bani 22 Ağustos 2002 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya,Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Ahmed Mustafa Bani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Bani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Bani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrei Bani'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrei Bani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Bani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Bani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Bani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

Andrei Bani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Bani şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Bani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Dinamo Bukarest

Romanya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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