Andrei Blejdea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Blejdea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Blejdea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Blejdea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Blejdea 22 Haziran 1996 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cristian Blejdea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Blejdea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Blejdea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Blejdea'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrei Blejdea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Blejdea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Blejdea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Blejdea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2014 yılında FC Wil 1900

9 Ocak 2015 yılında NK Domzale U19

5 Ağustos 2015 yılında Zarica Kranj

31 Aralık 2015 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2016 yılında Braunschweig II

1 Ağustos 2017 yılında Ac. Clinceni

9 Ağustos 2018 yılında Pandurii

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

8 Ocak 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

10 Ocak 2022 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

Andrei Blejdea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Blejdea şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Blejdea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Romprim, ACS Electrica Bukarest, Dinamo Bukarest

Romanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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