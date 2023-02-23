Andrei Borza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Borza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Borza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Borza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Borza 12 Kasım 2005 tarihinde Năvodari şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Andrei Borza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Borza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Borza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Borza'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andrei Borza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Borza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Borza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Borza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FCV Farul U19

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Andrei Borza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Borza şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Borza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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