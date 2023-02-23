Andrei Burca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Burca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Burca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Burca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Burca 15 Nisan 1993 tarihinde Bacău şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Andonie Burcă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Burca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andrei Burca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrei Burca'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrei Burca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Burca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrei Burca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Burca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aerostar

1 Temmuz 2013 yılında SC Bacău

10 Ağustos 2016 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj

Andrei Burca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Burca şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Burca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2001–2010 FCM Bacău

Romanya takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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