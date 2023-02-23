Andrei Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Burlacu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrei Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Burlacu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Burlacu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Burlacu 12 Ocak 1997 tarihinde Botoşani şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Burlacu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB Football Agency yapmaktadır. Andrei Burlacu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Burlacu'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Burlacu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Burlacu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrei Burlacu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Burlacu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CSU Craiova U19

1 Temmuz 2015 yılında CS U Craiova II

1 Ocak 2016 yılında Univ. Craiova

10 Ocak 2019 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2019 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2019 yılında Chindia

18 Şubat 2020 yılında Univ. Craiova

26 Şubat 2020 yılında Concordia

30 Haziran 2020 yılında Univ. Craiova

31 Temmuz 2021 yılında FCSB

26 Ağustos 2022 yılında CS Mioveni

15 Şubat 2023 yılında FC Botosani

Andrei Burlacu kimdir

Andrei Burlacu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Burlacu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSS Botoșani, CS Universitatea Craiova

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Andrei Burlacu nereli

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