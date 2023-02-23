Andrei Caprescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Caprescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrei Caprescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Caprescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.