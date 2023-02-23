Andrei Caprescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Caprescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Caprescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrei Caprescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrei Caprescu 23 Ekim 2004 tarihinde Câmpulung Muscel şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Andrei Căprescu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrei Caprescu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Mioveni U19 futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni U19 takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrei Caprescu'nin CS Mioveni U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrei Caprescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrei Caprescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Temmuz 2019 yılında CS Mioveni U19
Andrei Caprescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrei Caprescu şuan CS Mioveni U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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