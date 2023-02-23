Andrei Chindris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Chindris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Chindris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Chindris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Chindris 12 Ocak 1999 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Chindriş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Chindris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Andrei Chindris, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Chindris'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Chindris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Chindris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrei Chindris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Chindris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında FC Botosani

30 Ocak 2017 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2017 yılında FC Botosani

11 Temmuz 2017 yılında Miroslava

30 Haziran 2018 yılında FC Botosani

31 Ağustos 2021 yılında Santa Clara

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Andrei Chindris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Chindris şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Chindris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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