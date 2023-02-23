Andrei Ciobanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Ciobanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Ciobanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Ciobanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Ciobanu 18 Ocak 1998 tarihinde Bârlad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Virgil Ciobanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Ciobanu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Ciobanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Ciobanu'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrei Ciobanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Ciobanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrei Ciobanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Ciobanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Andrei Ciobanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Ciobanu şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Ciobanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rumänien U23 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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