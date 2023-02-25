Andrei Cobet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Cobet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Cobet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Cobet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Cobet 3 Ocak 1997 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cobeţ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Cobet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Andrei Cobet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Cobet'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Cobet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.kobec9/

Andrei Cobet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Cobet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Cobet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Cobet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sheriff

1 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

8 Eylül 2020 yılında Floresti

28 Ocak 2022 yılında Slavia

Andrei Cobet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Cobet şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Cobet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 8 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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