Andrei Cordea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Cordea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Cordea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Cordea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrei Cordea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Cordea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Cordea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Cordea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Cordea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Cordea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Cordea 24 Haziran 1999 tarihinde Aiud şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Ioan Cordea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Cordea Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Cordea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Cordea'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrei Cordea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cordea99/

http://www.facebook.com/cordea.andrei.14

Andrei Cordea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Cordea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrei Cordea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Cordea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında Novara U19

1 Temmuz 2018 yılında Novara

1 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

15 Eylül 2020 yılında Novara

16 Eylül 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2021 yılında FCSB

Andrei Cordea kimdir

Andrei Cordea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Cordea şuan FCSB takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSM Metalul Aiud, FC Ardealul Cluj-Napoca

Andrei Cordea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrei Cordea nereli

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