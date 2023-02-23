Andrei Dorobantu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Dorobantu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Dorobantu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Dorobantu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Dorobantu 29 Ağustos 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cristian Dorobanțu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Dorobantu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Dorobantu'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Dorobantu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Dorobantu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrei Dorobantu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Dorobantu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Dorobantu şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.