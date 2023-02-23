Andrei Dragomir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Dragomir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Dragomir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Dragomir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Dragomir 15 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Dragomir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Dragomir'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Dragomir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Dragomir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Dragomir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Dragomir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Dragomir şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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