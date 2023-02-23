Andrei Dragu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Dragu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Dragu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Dragu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Dragu 7 Ekim 1999 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Fernando Dragu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Dragu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Andrei Dragu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Dragu'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrei Dragu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Dragu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Dragu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Dragu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Șirineasa

1 Temmuz 2021 yılında FC Botosani

Andrei Dragu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Dragu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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