Andrei Dumiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Dumiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Dumiter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Dumiter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrei Dumiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Dumiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Dumiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Dumiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Dumiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Dumiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Dumiter 10 Nisan 1999 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ioan Andrei Vasile Dumiter şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Dumiter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Andrei Dumiter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Dumiter'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andrei Dumiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Dumiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrei Dumiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Dumiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2016 yılında Nova Mama Mia

31 Aralık 2016 yılında LPS Banatul

1 Ocak 2017 yılında Ripensia

30 Haziran 2017 yılında LPS Banatul

1 Temmuz 2017 yılında Ripensia

1 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

28 Ağustos 2019 yılında Chindia

1 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

24 Temmuz 2021 yılında FCSB

2 Ocak 2023 yılında FC Voluntari

Andrei Dumiter kimdir

Andrei Dumiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Dumiter şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrei Dumiter nereli

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