Andrei Florescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Florescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Florescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Florescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Florescu 30 Mayıs 2002 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Alexandru Florescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Florescu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Florescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Florescu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Florescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Florescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Florescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Florescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Dinamo II

5 Ekim 2020 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2021 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2021 yılında FC Dinamo

5 Eylül 2021 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2022 yılında FC Dinamo

Andrei Florescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Florescu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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