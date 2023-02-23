Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Gheralia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Gheralia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Gheralia 13 Mart 2003 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Gheralia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Gheralia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Andrei Gheralia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Gheralia'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Gheralia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Gheralia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Gheralia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Gheralia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vitesse Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Vitesse U17

1 Şubat 2021 yılında Torino U18

1 Temmuz 2021 yılında Torino U19

31 Ocak 2022 yılında Foll. Gavorrano

30 Haziran 2022 yılında Torino U19

14 Ekim 2022 yılında Csikszereda

Andrei Gheralia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Gheralia şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Gheralia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFC Amsterdam (2016/2017), Vitesse (2017-2020)

Romanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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