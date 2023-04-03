Andrei Gogescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gogescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrei Gogescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Gogescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.