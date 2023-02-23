Andrei Gorcea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gorcea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Gorcea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Gorcea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Gorcea 2 Ağustos 2001 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cristian Gorcea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Gorcea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 11 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andrei Gorcea'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Gorcea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Gorcea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Gorcea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Gorcea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2020 yılında U Cluj

Andrei Gorcea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Gorcea şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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