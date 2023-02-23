Andrei Grigore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Grigore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Grigore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Grigore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Grigore 29 Ekim 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Grigore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Grigore'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Grigore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Grigore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Grigore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Grigore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Grigore şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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