Andrei İlas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei İlas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei İlas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei İlas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei İlas 27 Kasım 2000 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Ilaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei İlas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrei İlas'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei İlas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei İlas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei İlas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei İlas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSC Selimbar

Andrei İlas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei İlas şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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