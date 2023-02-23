Andrei İstrate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei İstrate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei İstrate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei İstrate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei İstrate 15 Mart 2002 tarihinde Hațeg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Gabriel Istrate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei İstrate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei İstrate'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei İstrate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei İstrate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei İstrate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei İstrate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FCSB U19

16 Temmuz 2020 yılında FCSB II

1 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ocak 2022 yılında FCSB II

1 Ağustos 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Andrei İstrate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei İstrate şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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