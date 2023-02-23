Andrei İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei İvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei İvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei İvan 4 Ocak 1997 tarihinde Moreni şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Virgil Ivan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei İvan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Andrei İvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 27 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Andrei İvan'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei İvan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/andrei.ivan.3150

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Andrei İvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei İvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrei İvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei İvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Univ. Craiova

17 Temmuz 2017 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar

27 Ağustos 2019 yılında Univ. Craiova

Andrei İvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei İvan şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei İvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSM Moreni (2003-2012)Sporting Pitești (2012-2014)

Romanya takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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