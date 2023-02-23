Andrei Jercalau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Jercalau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Jercalau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Jercalau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Jercalau 10 Mart 2005 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cristian Jercălău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Jercalau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Jercalau'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Jercalau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Jercalau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Jercalau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Jercalau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Petrolul

Andrei Jercalau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Jercalau şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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