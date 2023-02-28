Andrei Macritchii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Macritchii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Macritchii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Macritchii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Macritchii 13 Şubat 1996 tarihinde Bălți şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Macrițchii şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Macritchii Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Macritchii, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Macritchii'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Macritchii Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreimca/

Andrei Macritchii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Macritchii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrei Macritchii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Macritchii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında FC Tiraspol

30 Haziran 2015 yılında Sheriff U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Sheriff

1 Mart 2016 yılında Sheriff-2

31 Ağustos 2016 yılında FC Petrocub

11 Ocak 2017 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

19 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

21 Haziran 2018 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2018 yılında FC Sheriff

1 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

23 Ocak 2020 yılında Ripensia

31 Ocak 2023 yılında Zimbru Chisinau

Andrei Macritchii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Macritchii şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Macritchii Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Sheriff Tiraspol

Moldova takımında 15 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.