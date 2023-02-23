Andrei Marc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Marc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Marc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Marc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Marc 29 Nisan 1993 tarihinde Piatra Neamţ şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Ovidiu Marc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Marc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Marc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Marc'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Marc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrreimarc/

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http://www.facebook.com/andrei.marc21

Andrei Marc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Marc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrei Marc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Marc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ceahlăul

27 Şubat 2015 yılında FC Dinamo

31 Ağustos 2016 yılında Şanlıurfaspor

24 Ağustos 2017 yılında Concordia

10 Ağustos 2019 yılında FCSB

13 Eylül 2019 yılında Concordia

1 Ağustos 2022 yılında FC Brasov-SR

Andrei Marc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Marc şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Marc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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