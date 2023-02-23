Andrei Marian Lascu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Marian Lascu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Marian Lascu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Marian Lascu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Marian Lascu 1 Eylül 2000 tarihinde Zărnești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Marian Lascu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Marian Lascu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Marian Lascu'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Marian Lascu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Marian Lascu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Marian Lascu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Marian Lascu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Marian Lascu şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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