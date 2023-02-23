Andrei Matei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Matei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Matei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Matei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Matei 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Matei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andrei Matei'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Matei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Matei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Matei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Matei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Progresul Sp.

Andrei Matei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Matei şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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