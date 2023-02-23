Andrei Miron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Miron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Miron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Miron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Miron 28 Mayıs 1994 tarihinde Galaţi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Andrei Miron şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Miron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Andrei Miron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 24 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Miron'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrei Miron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Miron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrei Miron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Miron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2015 yılında FC Botosani

17 Şubat 2020 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Haifa

29 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2022 yılında U Cluj

Andrei Miron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Miron şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Miron Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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