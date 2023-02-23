Andrei Ohaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Ohaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Ohaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Ohaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Ohaci 13 Şubat 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Gabriel Ohaci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Ohaci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Ohaci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andrei Ohaci'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Ohaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Ohaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Ohaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Ohaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Progresul Sp.

Andrei Ohaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Ohaci şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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