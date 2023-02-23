Andrei Panait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Panait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Panait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Panait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Panait 16 Mayıs 1989 tarihinde Mioveni şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Andrei Panait şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Panait Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Centric Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Panait'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Panait Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Panait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Panait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Panait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CS Dacia Mioveni

30 Haziran 2010 yılında FC Arges

19 Eylül 2011 yılında FC D. Coman

1 Temmuz 2012 yılında CS Mioveni

30 Ocak 2014 yılında SCM Pitești

30 Haziran 2014 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2015 yılında SCM Pitești

20 Ocak 2021 yılında CS Mioveni

Andrei Panait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Panait şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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