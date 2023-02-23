Andrei Pandele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Pandele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Pandele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Pandele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Pandele 9 Temmuz 2003 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Vlăduț Pandele şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Pandele Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Pandele, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Pandele'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Pandele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Pandele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Pandele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Pandele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında FCSB

1 Temmuz 2021 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2022 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında U. Constanta

31 Aralık 2022 yılında FCSB

1 Ocak 2023 yılında FC Buzau

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Andrei Pandele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Pandele şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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