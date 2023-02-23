Andrei Patache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Patache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Patache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Patache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Patache 29 Ekim 1987 tarihinde Botoşani şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Alexandru Patache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Patache Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Patache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andrei Patache'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Patache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Patache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Patache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Patache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Botosani

2 Eylül 2017 yılında Concordia

1 Temmuz 2018 yılında FC Botosani

Andrei Patache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Patache şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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