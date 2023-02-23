Andrei Peteleu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Peteleu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Peteleu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Peteleu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Peteleu 20 Ağustos 1992 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Andrei Peteleu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Peteleu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Peteleu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Peteleu'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Peteleu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iampet377/

http://www.facebook.com/peteleu.andrei

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Andrei Peteleu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Peteleu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrei Peteleu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Peteleu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Delta Tulcea

30 Haziran 2010 yılında Gloria Bistrita

1 Eylül 2010 yılında Delta Tulcea

30 Haziran 2011 yılında Gloria Bistrita

18 Ocak 2013 yılında FCM Targu Mures

1 Temmuz 2013 yılında Sageata Navodar

1 Temmuz 2014 yılında Petrolul

1 Temmuz 2016 yılında CFR Cluj

31 Ocak 2020 yılında FC Sheriff

9 Ocak 2021 yılında UTA Arad

23 Ağustos 2021 yılında Kisvárda

7 Ocak 2023 yılında CFR Cluj

Andrei Peteleu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Peteleu şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Peteleu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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