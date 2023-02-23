Andrei Pitian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Pitian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Pitian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Pitian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Pitian 16 Kasım 1995 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Ovidiu Pițian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Pitian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Andrei Pitian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Pitian'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Pitian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Pitian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Pitian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Pitian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pandurii

16 Ocak 2017 yılında Astra Giurgiu

30 Ağustos 2017 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2018 yılında Astra Giurgiu

10 Temmuz 2018 yılında FC Botosani

28 Ağustos 2019 yılında Chindia

1 Temmuz 2021 yılında FC Arges

1 Ocak 2022 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

Andrei Pitian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Pitian şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Pitian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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