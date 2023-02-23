Andrei Poasca Giulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Poasca Giulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Poasca Giulescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrei Poasca Giulescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrei Poasca Giulescu 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrei Poasca Giulescu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Poasca Giulescu'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrei Poasca Giulescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrei Poasca Giulescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrei Poasca Giulescu şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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