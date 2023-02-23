Andrei Poasca Giulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Poasca Giulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrei Poasca Giulescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Poasca Giulescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.