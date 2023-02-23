Andrei Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Pop 26 Mart 1997 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Alexandru Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Pop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Andrei Pop'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2017 yılında FC Hermannstadt

1 Şubat 2019 yılında Unirea Dej

Andrei Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Pop şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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