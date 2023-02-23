Andrei Purice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Purice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Purice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Purice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Purice 8 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Purice Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Purice'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Purice Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Purice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Purice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Purice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Purice şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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