Andrei Ratiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Ratiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Ratiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Ratiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Ratiu 20 Haziran 1998 tarihinde Aiud şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Romanya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrei Florin Rațiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Ratiu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Andrei Ratiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Ratiu'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrei Ratiu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreiflorin10/

Andrei Ratiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrei Ratiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrei Ratiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Ratiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

4 Ağu 2020 yılında ADO Den Haag

29 Ocak 2021 yılında Villarreal

4 Ağu 2021 yılında SD Huesca

Andrei Ratiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Ratiu şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrei Ratiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aguaviva CF, Andorra CF, Villarreal CF

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rumänien U23 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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