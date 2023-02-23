Andrei Rauta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Rauta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Rauta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Rauta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Rauta 4 Temmuz 1995 tarihinde Roman şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Răuță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Rauta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CABINET OLYMPI.NET yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Rauta'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Rauta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Rauta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Rauta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Rauta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2015 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2015 yılında Bucovina Poj.

1 Temmuz 2016 yılında CS Balotesti

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

3 Şubat 2020 yılında Petrolul

27 Ocak 2021 yılında U Cluj

1 Ağustos 2021 yılında Metaloglobus

Andrei Rauta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Rauta şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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