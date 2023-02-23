Andrei Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Rosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Rosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Rosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Rosu 27 Şubat 2001 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Daniel Roșu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Rosu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Unirea Alba Iulia futbol takımında oynamaktadır. CSM Unirea Alba Iulia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Rosu'nin CSM Unirea Alba Iulia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Rosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Rosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Rosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Rosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında FCSB II

1 Şubat 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2019 yılında CSU Alba Iulia

1 Şubat 2020 yılında CSC Selimbar

14 Ocak 2022 yılında Corvinul

1 Şubat 2023 yılında Unirea Alba I.

Andrei Rosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Rosu şuan CSM Unirea Alba Iulia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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