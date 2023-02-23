Andrei Rus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Rus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Rus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Rus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Rus 14 Mayıs 2002 tarihinde Gherla şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Silviu Andrei Rus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Rus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mihălcescu Liviu yapmaktadır. Andrei Rus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Rus'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Rus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Rus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Rus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Rus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

Andrei Rus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Rus şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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