Andrei Rusnac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Rusnac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Rusnac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Rusnac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Rusnac 22 Eylül 1996 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Rusnac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Rusnac, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Rusnac'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Rusnac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rusnac.22/

Andrei Rusnac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Rusnac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Rusnac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Rusnac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2012 yılında Ac. Chisinau

1 Ağustos 2014 yılında Victoria Bardar

1 Temmuz 2016 yılında Zimbru Chisinau

1 Temmuz 2017 yılında Milsami

22 Şubat 2021 yılında Dacia Buiucani

1 Şubat 2022 yılında FC Bălți

Andrei Rusnac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Rusnac şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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