Andrei Sava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Sava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Sava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Sava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Sava 7 Mayıs 1991 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Sava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Sava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Andrei Sava'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Sava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Sava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Sava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Sava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CS Otopeni

1 Temmuz 2010 yılında P. Timisoara B

1 Ocak 2011 yılında ACU Arad

30 Haziran 2011 yılında P. Timisoara B

1 Ağustos 2011 yılında Poli. Timisoara

1 Ocak 2012 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2012 yılında Cernica

1 Ocak 2014 yılında V. Axintele

1 Şubat 2015 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2016 yılında Metaloglobus

Andrei Sava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Sava şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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