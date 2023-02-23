Andrei Savan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Savan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Savan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Savan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Savan 15 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cristian Săvan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Savan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Savan'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Savan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Savan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Savan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Savan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Savan şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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