Andrei Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Serban 31 Ekim 2000 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Dragoș Șerban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Serban Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Andrei Serban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andrei Serban'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chindia U19

1 Temmuz 2018 yılında Chindia

Andrei Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Serban şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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